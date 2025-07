Isola, denuncia di Mario Adinolfi: "Mi augurano l'infarto"

Tornato dall'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi risponde alle critiche ricevute mentre si trovava in Honduras. In particolare, in un lungo post su Facebook, ha voluto replicare agli attacchi della giornalista Grazia Sambruna: “Mi ha definito nei suoi articoli con tutti gli insulti inimmaginabili nelle dieci settimane in cui sono stato sull’Isola, concludendo che fossi un ‘macigno privilegiato' e affibbiandomi un 3 nelle sue pagelle finali".

"Se usi il Corriere della Sera o MowMag per dare addosso ad una persona quando non può difendersi - ha proseguito Adinolfi - poi devi essere pronta a ribadire quanto scrivi di fronte a colui che hai deriso. Perché, come ho detto anche a chiare lettere sull’Isola, attaccare chi non si può difendere è la tattica dei vili". E a quel punto ha aggiunto: "Allego per la vostra comprensione il primo articolo sull’Isola su MowMag in cui dopo una raffica senza senso di insulti, chiude augurandomi di 'infartare'. Lo ripeto, la scrittura è godibile e ho anche sorriso di me stesso, la ragazza ha talento. Ha scritto in maniera divertente tante cose sbagliate e alcune assai volgari, poi ripulite sul Corriere della Sera con la definizione di freak, macigno privilegiato e il 3 stizzito".