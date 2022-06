Mediaset, sconcerto in diretta tv: testicoli di toro, ecco la star che se li mangia

Francesco Fredella 07 giugno 2022 a

a

a

Torna all'Isola dei famosi, dove era già stata lo scorso anno e accade di tutto. Stavolta Vera Gemma lascia tutti senza parole perché mangia testicoli di toro e cavallette. Si aggiudica così la prova della cena indigesta. E ci vuole davvero stomaco. La piratessa, insieme a Gennaro Auletto, batte la squadra di Soleil Sorge e ingerisce tutti gli alimenti della sfida, classificandosi al primo posto. Il pubblico a casa, e sui social, commenta senza freni questa prova di coraggio.

Secondo molti si tratta della prova più disgustosa della 22esima puntata dell'Isola dei Famosi. A differenza di Vera, Edoardo Tavassi e Maria Laura De Vitis - ex di Paolo Brosio - non riescono a mandare giù i testicoli di toro. Sfide a parte, in Honduras avvengono anche parecchie discussioni e litigi, con i concorrenti che se ne dicono di tutti i colori. Gennaro Auletta, ad esempio, viene definito uno "scansafatiche" e irrita il gruppo.

"E' un bravo ragazzo, ma non è un bravo naufrago", dicono i suoi compagni di avventura. Però ha coraggio da vendere. Anche lui, insieme ad altri, mangia zampe di gallina e cavallette arrostite, poi una manciata di vermi e i testicoli di toro. Infine un frullato con diversi ingredienti tra cui fegato e cuore di mucca, pomodori, menta e cipolle. Ogni accusa nei suoi confronti viene perdonata: dimostra di avere molto coraggio. Anche se la vera "eroina" della serata è Vera Gemma, che ha dimostrato di avere più coraggio di tutti gli altri naufraghi.

