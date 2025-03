Giorgio Terruzzi demolisce la Ferrari, basta una frase: "Gente meno abituata a chiedere scusa"

Domenica nera per la Rossa. L'unico - forse - a salvarsi è stato Lewis Hamilton. Per lo meno, il pilota inglese ha regalato ai tifosi della Ferrari l'illusione che il peggio fosse passato. Ma poi si è subito consumato lo psicodramma. Due Rosse squalificate, sia la sua sia quella di Charles Leclerc. Per due motivi differenti, ma entrambi con ammissioni di colpa. E alcune spiegazioni proprio non quadrano. Per esempio, il monegasco è finito fuori regola a causa del consumo eccessivo della gomma dopo l'unico stop. Ma la domanda, a questo punto, sorge spontanea: se Hamilton avesse fatto lo stesso sarebbe stato squalificato anche lui?

Come sottolinea Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera, Leclerc ha dato per vincente il passo della SF-25: senza quell’ala rotta nella collisione al via avrebbe potuto mettere fuori le due Ferrari in largo anticipo sugli eventi. Una tesi, però, difficile da condividere. Soprattutto pensando al ritmo di Hamilton con una vettura intatta e il recupero di Max Verstappen con un'auto tutto sommato opaca. A questo punto è facile comprendere la frustrazione di Leclerc: desiderava a tutti i costi una Ferrari molto diversa da questa e una giornata magica, la stessa che ha illuminato il compagno di squadra.