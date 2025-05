Veronica Gentili, la strana frase: "Tutto molo strano". All'Isola...

Nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto in studio Veronica Gentili, pronta a debuttare come conduttrice della prossima edizione de L'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 a partire dal 7 maggio. Durante l'intervista, la Gentili ha condiviso le sue sensazioni riguardo questa nuova avventura televisiva, descrivendola come un'esperienza intensa e travolgente: “Sono sicuramente emozionata… Ci avviciniamo a questa nuova sfida, a questa nuova avventura televisiva… È tutto molto strano e veloce… È tutto molto bello…”

Parlando del cast del reality, la conduttrice ha sottolineato l'originalità e la varietà dei partecipanti, promettendo dinamiche coinvolgenti e imprevedibili: “Ci saranno tante dinamiche… La cosa che ti posso dire è che abbiamo lavorato sull’idea di comporre un cast multiforme e inaspettato… Il gioco è stato quello di prendere tutti gli ingredienti più diversi ed esplosivi e di vedere quello che succede nel contaminarli…”.