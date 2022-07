Delia Duran e Alex Belli, "costretti ad avere rapporti intimi ogni 3 giorni"

01 luglio 2022 a

Alex Belli e Delia Duran sognano un figlio. “Il dottore dice che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro per favorire il concepimento”-ha dichiarato Delia. La passione continua tra Alex Belli e Delia Duran, lo si è visto anche a Catanzaro Lido, dove hanno presenziato al lancio della nuova collezione Le Lune Jewels, alla gioielleria Megna. I fans erano in delirio, come l’affetto del pubblico e le richieste di partecipazione anche da fuori Regione. Delia e Alex hanno scattato foto con il pubblico. E’ stato un pomeriggio all’insegna della bellezza e dei gioielli e all’evento hanno preso parte anche due noti tic poker catanzaresi, Saverio Riccelli e Pomiro84.

Delia e Alex hanno tanti sogni e progetti nel cassetto, come una serie tv ancora top secret.

L’ironia è importante in un rapporto?

“Non ci crederete, ma è la prima cosa che mi ha colpito di Alex, come anche la simpatia, fondamentale in una coppia che funziona”-ha aggiunto Delia

Per restare in un reality qual’è il segreto per un vippone?

“Essere sinceri”, ha risposto la Duran. “Preferisco parlare di artisti che svolgono la loro professione nei vari settori e non di VIP”,.ha aggiunto Alex Belli



