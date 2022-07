Guenda Goria, il dramma. "Una emorragia, poi sono svenuta": ricoverata d'urgenza

16 luglio 2022 a

Dramma per Guenda Goria. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è infatti ricoverata in ospedale per una gravidanza extra-uterina: "Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto", ha annunciato Guenda in una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram dove si mostra in ambulanza e poi alla Mangiagalli di Milano, dove è stata trasportata d'urgenza.

Nella didascalia scrive: "Ironizzo sulle mie condizioni. Vi mancava vedermi in ospedale, vero?". Poi le lacrime e la notizia: "Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extra-uterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto". Ora Guenda dovrà essere operata d'urgenza. "C'è il rischio che mi possano togliere una tuba cosa, che si somma a un quadro clinico non così felice. Sono sotto controllo perché altre emorragie potrebbero creare danni alla mia salute".

La mamma, Maria Teresa Ruta, non può entrare in ospedale per le regole anti-Covid ma sul suo profilo Instagram le manda un messaggio di forza e di amore: "Forza principessa. Io sono sempre con te. E tornerai a volare".

