GfVip, Gegia e il turco Mehmet: "Contattato, ma...", il giallo sconvolge la casa

30 settembre 2022 a

a

a

Ha tutti i contorni di un déjà vu la storia d'amore che Gegia ha dichiarato di avere con un giovane uomo turco nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip. L'attrice, 63enne, ha raccontato di aver conosciuto il suo nuovo amore - di nome Mehmet - in aeroporto il 16 aprile scorso, però da quel momento non l'avrebbe più visto, e tra i due ci sarebbero stati solo degli scambi virtuali sui social, senza alcun incontro. Questo alone di mistero ha subito sollevato il sospetto che la realtà possa essere ben diversa, portando così alla memoria la clamorosa storia di Pamela Prati e il fantomatico promesso sposo Mark Caltagirone.

"Non sono qui per fare lo show": Elettra Lamborghini massacrata dalla sorella

Questo il racconto di Gegia al conduttore Alfonso Signorini: "Un giorno mi trovo all’aeroporto di Istanbul, stavo andando a Dubai quando l’ho incontrato. Ero al bar, mi giro e vedo un uomo con un viso bellissimo che mi stava guardando. Ho finto di guardarmi in giro per vedere dove sedermi e lui mi ha invitato ad accomodarmi. Abbiamo cominciato a chiacchierare, mi ha chiesto dove andassi e mi ha detto che aveva 43 anni. Io gli ho risposto che ne avevo 49. Ne ho 63 ma che vuol dire? Mi ha detto che ero molto bella e ci siamo aggiunti su Facebook."

"Il serpente..." Adriana Volpe-Sonia Bruganelli, volano parole grossissime

E proprio su Facebook, il pubblico in ascolto è andato a cercarlo, tra le amicizie dell'attrice, fin quando non è comparso un profilo dal nome "Mehmet Bozkurt". Ma il dibattito si è acceso ancora di più quando Signorini, dopo aver mostrato in diretta la foto profilo di Mehmet, invita Giulia Salemi, presente in studio nel ruolo di portavoce social, a mostrare proprio i commenti social in tempo reale. Così si è scoperto l'incredibile. "I nostri amici sono andati a scovare questo Mehmet, gli hanno scritto e lui sostiene di non conoscerla" ha affermato Salemi. E ancora: "Ha anche insultato chi l’ha contattato, ha detto ‘lasciatemi stare, io non la conosco'". Infine, a mettere il dito nella piaga, ci ha pensato lo stesso Signorini, che fiutando il dubbio, ha chiesto a Pamela Prati, protagonista del caso Mark Caltagirone, di dare un consiglio a Gegia: “Voglio solo consigliare a Gegia di non illudersi". Ma l'attrice dal canto suo ha replicato senza alcuna preoccupazione: “Ma posso sognare un po’? Sono stata con tanti italiani e i risvegli sono stati orrendi. Con lui voglio stare almeno una settimana. Perché non ci devo credere?". E adesso, a quanto pare, il giallo si infittisce ancora di più, dal momento che Mehmet sembra essere uscito allo scoperto. Secondo Fanpage.it, che riferisce di aver avuto un contatto telefonico con l'uomo nel pomeriggio del 30 settembre, Mehmet avrebbe affermato di "conoscere Gegia, ma di non voler parlare della sua vita privata". Una storia, insomma, tanto curiosa quanto misteriosa.