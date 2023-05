Amici, "sciacalli e saccheggio": il crollo di Angelina Mango

12 maggio 2023 a

In attesa della finale di Amici che andrà in onda domenica 14 maggio, oggi Maria De Filippi ha fatto una sorpresa per Angelina Mango, la figlia del cantante scomparso 10 anni fa. La favorita di questa edizione del talent ha ricevuto alcuni videomessaggi da parte dei suoi amici ma soprattutto ha ricevuto la lettera di sua madre, nella quale la donna le ha rivelato le parole del padre sul suo talento musicale.

"Quando papà se n’è andato io forse non ho potuto proteggerti da tutto lo schifo e da tutta la cattiveria che all’improvviso ci sono piovuti addosso. Ho usato gran parte del mio tempo e delle mie energie per cercare di tenere lontano gli sciacalli quando il castello è crollato però oggi, con il senno di poi, credo che forse avrei dovuto fregarmene e permetterlo questo saccheggio, prenderti e portarti lontano in un posto tranquillo dove poter piangere insieme". E ancora: "C’è da dire che papà 10 anni fa aveva già capito tutto, nel suo cuore aveva già visto quello che saresti diventata oggi e infatti in quel comunicato stampa ha scritto proprio così: 'In Get Back vi è lo scontro frontalmente delicatissimo tra la vocalità robusta e potente di un uomo maturo e quella di Angelina, dodicenne di carattere forte di un giovane istinto, capace di melismi complessi e mai invadenti, di velluti timbrici profondi come un affetto e titanici come il significato di un altare. Ascoltando Angelina cantare questa canzone si capisce chiaramente che la musica è un firmamento che ti accoglie fin dalla nascita e ti benedice e sorride con tutte le stelle di cui è capace. Questo non è solamente il giudizio di un padre o quello di un artista. Preferisco pensare che sia il giudizio di un uomo che necessita di apprezzare un fatto artistico per quello che è senza pensare da dove esso arrivi e quale sia il suo punto di partenza. Quello che conta è sentire inumidirsi gli occhi pur tenendoli chiusi'".

Quindi Angelina è scoppiata in lacrime: "Mamma sei pazza? Non puoi fare questo", "non devi chiedermi scusa di niente. È merito di mia mamma se io sono la persona che sono ed è merito di come abbiamo passato gli ultimi 10 anni della nostra vita. Mi hai fatto capire quello che voglio diventare e voglio diventare esattamente come te. Voglio essere una donna forte e fatta soltanto d’amore come te".