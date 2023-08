Maria De Filippi, "chi si siede sul trono": voce-bomba su Uomini e donne

22 agosto 2023 a

a

a

Due volti noti potrebbero presto accomodarsi sul trono di Uomini e donne nella prossima edizione del programma, in partenza lunedì 11 settembre. Stando a un'indiscrezione lanciata da Blasting News, si tratterebbe di Alessio Campoli e Fouad Elshafie. Il primo è una vecchia conoscenza del dating show: nel 2018 corteggiò Angela Nasti, che poi lo scelse. La loro relazione, però, terminò poco dopo la fine della trasmissione. L'anno scorso, invece, ha corteggiato Lavinia Mauro, che però alla fine ha scelto il suo rivale, Alessio Corvino.

"Cac***a e rumori vari": chi sono gli sporcaccioni di Uomini e donne (a porta aperta)

Per quanto riguarda Fouad, invece, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il tentatore si era avvicinato a Gabriela Chieffo, che però poi è uscita dal programma col fidanzato Giuseppe Ferrara. Fouad avrebbe conquistato una buona parte di pubblico e, per questo, potrebbe diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Per ora, comunque, si tratta solo di indiscrezioni, non c’è stata nessuna conferma al riguardo.

Maria De Filippi, la voce indiscreta: colpaccio in arrivo, chi vuole a tutti costi a Mediaset

Fouad, tra l'altro, potrebbe non essere l’unico volto di Temptation Island a un passo dal dating show di Canale 5. Voci di corridoio hanno parlato anche della possibile partecipazione di Francesca Sorrentino, che nel corso della trasmissione ha deciso di chiudere definitivamente la sua storia con l’ex fidanzato Manuel Mara.