Uomini e donne, Maria De Filippi: "Fermatevi", chi viene zittito

Agnese ed Enrico hanno litigato in maniera piuttosto accesa a Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, e si sono lasciati andare a discorsi intimi e abbastanza spinti, parlando di petting ed happy ending. Argomenti di fronte ai quali la conduttrice non ha potuto fare a meno di reagire, intervenendo per interrompere il discorso.

Per quanto riguarda la relazione tra il cavaliere e la dama del Trono over, lei ha deciso di chiudere la conoscenza con lui, che allo stesso tempo è stato scaricato anche da Marilù. Morena, invece, è impegnata in una nuova conoscenza. E, stando alle anticipazioni della puntata che andrà in onda nei prossimi giorni, sarebbe scattato un bacio al centro dello studio. Che la dama sia pronta a uscire con lui?