Amici, la battuta che fulmina Amadeus: "Ormai..."

La settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 sabato 3 maggio e come sempre imbattibile in termini di share, non ha deluso le aspettative, regalando emozioni forti, uscite di scena sorprendenti e momenti di puro intrattenimento. Due gli allievi eliminati, ma entrambi hanno lasciato il palco tra applausi e nuove opportunità.

Il verdetto atteso da una settimana finalmente è arrivato: tra Chiara e TrigNO, è stata la ballerina a dover lasciare la gara. Ma il suo percorso non si chiude qui. Per lei si spalancano porte importanti: una borsa di studio per continuare a studiare danza, due proposte di contratto e – colpo di scena finale – l’invito della Filippi a tornare a settembre come ballerina professionista nello show. Un addio che suona più come un arrivederci, con gli occhi pieni di lacrime ma anche di speranza.

L’altro eliminato della serata è Jacopo Sol, cantautore dallo stile delicato e introspettivo. Maria lo ha salutato con parole affettuose, definendolo “riflessivo, educato, timido”. Lui ha risposto con un messaggio di grande maturità: “Qui ho capito cosa voglio fare davvero. Non ho mai avuto paura di mettermi in gioco, e fuori da queste mura non ci sono limiti: continuerò a sognare e a raccontarmi con la mia musica”.