Maria De Filippi, il cantante "figlio di" ad Amici: una clamorosa indiscrezione

Tutto pronto per il via alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, l'ormai storico talent di Canale 5 giunto alla 23esima stagione. Un colosso dei palinsesti di Mediaset capace di rinnovarsi ogni anno, sia per quanto riguarda i meccanismi sia insegnanti e giudici oltre che, ovviamente, nel parterre dei concorrenti. E questa volta, per il debutto del 24 settembre, le indiscrezioni che trapelano da Cologno Monzese e dintorni riferiscono di uno studente molto, molto particolare destinato a sedersi nei banchi della scuola più chiacchierata d'Italia e, soprattutto, a infiammare fan e telespettatori sui social.

Il suo nome? Giovanni. Ma è il cognome che farà drizzare le antenne a molti: Giovanni Antonacci è infatti il figlio di Biagio Antonacci, cantautore di Rozzano, alle porte di Milano, da 30 anni uno dei volti e delle voci più celebri e amate del pop rock nazionale.

Figlio d'arte (la mamma è infatti Marianna Morandi - unita a Biagio dal 1993 al 2002 -, e dunque suo nonno materno è niente meno che sua Maestà Gianni Morandi), secondo MondoTV24 sarà appunto un concorrente della classe di canto di Queen Maria. Per la cronaca, anche il fratello maggiore di Giovanni, Paolo, ha intrapreso una carriera nel mondo della musica, come autore per interpreti di grande successo come Fedez (ha firmato Mille), Tananai (sua Sesso occasionale) e Annalisa (Bellissima), tre tormentoni degli ultimi anni.

Il giovane Giovanni Antonacci non è però un esordiente assoluto, vantando una carriera avviata come rapper. E nel 2021 aveva già dato un suo chiaro giudizio sui talent tv: "Penso che Amici sia più formativo. È più lungo, ci sono le lezioni, è una vera e propria scuola. Io sarei uno di quelli che sta agli ultimi banchi, che fa caciara, ma anche ligio al dovere". Ora, con ogni probabilità, lo vedremo alla prova.