Cesara Buonamici fa impazzire il pubblico: "Poi con l'aspirapolvere come fate?"

Cesara Buonamici ha conquistato il pubblico di Mediaset durante la terza puntata del Grande Fratello 2023. L’opinionista ha detto la sua sugli scontri che in questi giorni hanno visto protagonista Grecia Colmenares, ricevendo un grande applauso. Ciò è accaduto nel momento in cui il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip, che raccoglie le prime lite avvenute nel programma. L’attrice venezuelana è stata accusata di essere fastidiosa, soprattutto nella pulizia della Casa. In particolare, le lamentele sono arrivate da Letizia, Anita e Samira.

Le tre giovani concorrenti non hanno apprezzato l’atteggiamento di Grecia nella Casa. E le tre gieffine le avrebbero fatto uno scherzo notturno. Il loro atteggiamento ha però insospettito molto la venezuelana, che ha ammesso in diretta di avere dei grossi dubbi. La Colmenares crede infatti che le tre concorrenti del programma abbiano un problema con lei.

La Buonamici è intervenuta in difesa di Grecia, attirando le simpatie di gran parte del pubblico di Canale 5. L’opinionista ha infatti asfaltato tutti coloro che in questi giorni si sono scagliati contro la venezuelana: "A me Grecia fa venire in mente… sai quei bambini ipercinetici? Quelli che non stanno mai fermi e devono fare sempre qualcosa? Però io voglio dire una cosa alle ragazze: se poi Grecia dovesse uscire dalla Casa, tutto quello che fa lei, tipo l’aspirapolvere tutto il giorno, poi va ridiviso tra tutti. Meditate, meditate gente! Grecia si dà molto da fare nella pulizia". E le parole della Buonamici hanno riscontrato tanti pareri positivi sui social: "Cesara regina che spiattella tutto in faccia".