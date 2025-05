Sinner, "perde prima di giocare": chi massacra Panatta

Nuovo divertente, ma anche importante siparietto tra i due amici ed ex-tennisti Adriano Panatta e Paolo Bertolucci nel podcast di Spotify “La Telefonata”. Panatta è carico e comincia subito con una battuta: “Il New York Times ha messo in prima pagina la foto del Papa e quella di Sinner? Beh, la gente non sta messa tanto bene, eh".

L’argomento principale della puntata non può che essere l'esordio vincente del numero uno al mondo, Jannik Sinner, sul Centrale del tennis di Roma contro l’argentino Navone. Dopo i tre mesi di stop a causa della pena patteggiata con la Wada per il caso Clostebol.

Le prime impressioni di Panatta, vincitore della Coppa Davis e del Roland Garros nel 1976: "Come l'ho visto? Ha sbagliato 7-8 palle in più e poi è come prima, non è cambiato niente. Ma c'erano pochi dubbi. Ho letto che qualcuno si è lamentato del suo dritto non ancora al top, ma sono due le considerazioni da fare: la terra battuta non è notoriamente il suo giardino di casa e a quell'ora del pomeriggio sul Foro Italico arriva l'umidità essendo il Tevere lì vicino e tutti sappiamo che le palle dalle 19 in poi camminano molto meno proprio perché il campo si bagna. Ecco spiegato perché non ci sono stati ace o ce ne sono stati pochissimi".