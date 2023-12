NCIS e lo "scontro tra civiltà": l'inquietante profezia nella celebre serie

Klaus Davi 23 dicembre 2023 a

CHI SALE (NCIS-Unità anticrimine)

Il confronto Israele-Hamas è ancora aperto ma sul piano della presa sui più giovani tutti concordano nel dire che Hamas ha avuto maggior effetto persuasivo. Un baluardo contro le narrazioni manipolatorie arabe è costituito da certe serie tv americane che hanno il pregio di parlare a quelle generazioni in balìa della disinformazione Web. “NCIS” a modo suo dà un contributo.

Racconta le gesta degli investigatori della Marina militare americana ed è disseminata di elementi simbolici riconducibili, pur se indirettamente, al conflitto mediorientale. Alla fine della terza stagione, per esempio, gli agenti devono indagare su una nave turca in relazione a un attentato che mette in pericolo di vita il caposquadra Gibbs. Il ruolo di prevenzione dell’Intelligence è trattato efficacemente e una delle protagoniste, Ziva David, funge addirittura da collante tra i servizi segreti Usa e il Mossad. La serie va benissimo con medie di 1,5 milioni di spettatori e share sopra il 7%.

Il target è quello giovane di Italia 1, con i 15/24 anni al 9%, pregiato per i pubblicitari. Pur essendo una fiction, affronta in modo convincente lo scontro di civiltà tra le democrazie occidentali e le minacce alla loro sicurezza sempre in aumento.