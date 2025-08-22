Matteo Materazzi e la Sla, "abbreviamo i tempi": le parole drammatiche della moglie

Matteo Materazzi, procuratore sportivo e fratello dell’ex Inter campione del mondo 2006 Marco, convive da meno di un anno con la Sla, una forma particolarmente aggressiva che ha stravolto la sua vita e quella della famiglia. A raccontarlo è la moglie, Maura Soldati, in una lunga intervista a Fanpage.it. “Si va avanti, ma non è facile — spiega Maura — È una malattia logorante non solo per chi la vive, ma anche per chi accompagna. Con la Sla il caregiver è messo quasi al pari del malato, perché la vita diventa altrettanto complessa. Mio marito di notte non dorme mai, ha dolori continui e io sono sola a occuparmene”.

La coppia si trova ora in Sardegna, nella casa di famiglia di Matteo. “Qui lui ha voluto tornare, ma purtroppo è peggiorato — ha detto la signora Materazzi — Ci aiutano fratelli e sorelle, ma resta molto faticoso”. La diagnosi è arrivata a marzo 2024, dopo mesi di depressione e i primi segnali fisici. “All’inizio pensavamo a un problema psicosomatico, poi è iniziato a cadere — dice — La depressione, ci hanno detto i medici, può essere stato il preludio della malattia”, ricorda la moglie. Anche i figli sono stati messi subito al corrente. “Uno ha reagito irrigidendosi, l’altro con rabbia. Poi purtroppo si sono abituati e danno una mano quando possono”.