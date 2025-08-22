Almasri, il video choc- scatena la sinistra: "Meloni mani sporche di sangue"

Durissime reazioni delle opposizioni al governo Meloni. "Le mostrate dai media libici sono terrificanti - ha tuonato Elly Schlein -. Se venisse confermato che a commettere il barbaro omicidio di un cittadino libico in mezzo alla strada è stato il criminale Almasri, il governo italiano deve rispondere a una semplice domanda. Giorgia Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo governo, con una scelta politica che lei stessa pochi giorni fa ha rivendicato, ha volutamente ignorato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale che pende su Almasri per i suoi crimini, gli omicidi e le torture, e lo ha liberato e riaccompagnato a Tripoli dove sta continuando a uccidere".

L'organizzazione non governativa Refugees in Libya ha condiviso su X un video di Osama Najeem, meglio noto come Almasri , mentre in pieno giorno afferra per il collo a mani nude un cittadino libico e lo percuote in strada a Tripoli. Secondo quanto scrive l'organizzazione sul suo profilo social, Almasri avrebbe ucciso l'uomo . "Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta del fatto, ma è accaduto di recente. Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all'inizio di gennaio", si legge ancora nel post dell'Ong.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Giuseppe Conte: "Sono raccapriccianti le immagini che individuerebbero nel criminale Almasri l'uomo che picchia e uccide a mani nude un cittadino libico per le strade di Tripoli. Sì proprio lui, lo stupratore e assassino ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, rispedito in Libia con tutti gli onori dal governo Meloni su un aereo di Stato con bandiera italiana. Giorgia le hai viste quelle immagini? Un briciolo di coscienza ti è rimasta? Così solerte e ciarliera nella propaganda di governo, su Almasri non hai nulla da dire? Da mesi in silenzio, continui a non dirci - dopo avere con i tuoi ministeri cambiato sette versioni diverse - le vere ragioni per cui avete rimpatriato un torturatore omicida, sottraendolo alla giustizia italiana. Perché non spieghi agli italiani se siete sotto ricatto? Parli spesso di 'credibilità' dell'Italia sul piano internazionale, ma questo comportamento vostro ha esposto l'Italia - culla del diritto anche internazionale - a una infamante vergogna mondiale".

"Almasri, l'uomo accusato dalla Corte penale internazionale di tortura, stupri e crimini contro l'umanità, è stato ripreso a Tripoli mentre uccide un uomo a pugni in strada. Giorgia Meloni - ha detto Angelo Bonelli di Avs -, guarda chi hai liberato! Ecco la tua idea di legalità: scarcerare e rimandare in patria con un volo di Stato assassini e stupratori. Oggi quell'uomo continua a mietere vittime e la responsabilità politica e morale è tutta del tuo governo, che ha tradito le vittime e lo Stato di diritto, macchiando di vergogna l'Italia davanti al mondo".

Infine c'è il solito Riccardo Magi: "Osama Njeem Almasri, l'uomo che l'Italia ha riconsegnato alla Libia con un volo di Stato ignorando un mandato di cattura internazionale, continua a uccidere. E lo fa impunito, addirittura alla luce del sole in strada, come mostrano i video diffusi da alcuni media libici. Chi governa l'Italia sapeva chi fosse e cosa aveva fatto il torturatore libico. Lo ha rimandato indietro assumendosi la responsabilità politica e morale di ogni crimine che Almasri continuerà a commettere. Le mani di Meloni , Piantedosi e Nordio sono sporche di sangue . Non ci sono scuse, né alibi: Meloni, Piantedosi e Nordio dovranno rispondere davanti al Paese per questa vergogna".