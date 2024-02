Affari Tuoi, "Amadues uccello del malaugurio": Rachele ci resta secca

05 febbraio 2024 a

Una puntata maledetta, quella di Affari Tuoi di domenica 4 febbraio. Maledetta almeno per Rachele, concorrente di Firenze e sorteggiata per la gara in rappresentanza della Toscana. Ad Affari Tuoi, il programma dei pacchi condotto da Amadeus su Rai 1 e che fa impazzire milioni di italiani, Rachele si è presentata con la sorella Aurora: le due hanno gareggiato con il pacco numero 13.

Partita sfortunata: nei primi tiri vanno via i pacchi da 50mila, 75mila e 200mila euro. Quindi il Dottore offre 23mila euro e Rachele rifiuta. Si prosegue fino a una nuova offerta da 13mila euro, altrettanto rifiutata. Poi, però, addio anche al pacco da 100mila euro.

A questo punto il Dottore offre 3mila euro, che Rachele e Aurora rifiutano nuovamente, senza indugi. Scelta sbagliata: alla fine, le due tornano a casa senza nemmeno un euro. Infatti, anche alla Regione fortunata non sono state assistite dalla fortuna.

"Perché di seconda mano non va bene?": Affari Tuoi, il caso dopo la risposta di Aurora

E sul banco degli imputati, tra chi su X commenta in tempo reale la partita di Affari Tuoi, ci è salito anche Amadeus. Già, perché qualcuno gli ha rimproverato di portare sfortuna. Ad un certo punto, infatti, il conduttore aveva provato a galvanizzare Rachele sostenendo che la puntata stesse andando bene. Ma subito dopo, ecco l'apertura di un pacco rosso. E così, Gio, commentava: "No, comunque Amadeus proprio uccello del malaugurio. Ogni volta che dice a un concorrente che la partita sta andando bene, puntualmente beccano qualche rosso pesante". Una critica piuttosto ingenerosa.