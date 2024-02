Affari Tuoi, "mi vuole sfidare": Giovanni inchioda il dottore

03 febbraio 2024 a

La regione protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1 è stata la Calabria. A rappresentarla il concorrente Giovanni e sua figlia Aurora col pacco numero 2. Dopo i primi tiri, il dottore ha offerto loro 36mila euro, ma Giovanni ha deciso di andare avanti: “Il rischio per il mio mestiere è all’ordine del giorno, noi siamo venuti qui per giocare e andiamo avanti”, ha detto il concorrente, che nella vita fa il vigile del fuoco. La seconda offerta, invece, è stata quella del cambio pacco. Ma anche questa è stata rifiutata: “Ci fidiamo del nostro pacco”, ha detto Giuseppe.

Ala fine gli ultimi pacchi rimasti erano due blu da 75 e 200 euro e tre rossi da 30mila, 75mila e 200mila. A quel punto l'offerta del dottore è stata di nuovo di 36mila euro. "Mi vuole sfidare", ha commentato il concorrente, che ha rifiutato nuovamente la stessa cifra. E poi ha eliminato i 200 euro. Con tre rossi e un blu, allora, il dottore ha riproposto il cambio, ancora rifiutato da Giovanni. Che purtroppo però ha poi fatto fuori i 200mila euro.

L'offerta successiva è stata di 24mila euro, ma il concorrente e sua figlia hanno deciso di andare avanti. Col tiro seguente hanno poi eliminato i 30mila euro, rimanendo con 75 euro e 75mila euro. La proposta finale del dottore è stata di nuovo di 24mila euro. Ma Giovanni ha scelto di giocarsela fino alla fine, rifiutando l'offerta. Per fortuna alla fine nel suo pacco c'era la cifra più alta, 75mila euro.