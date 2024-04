L'Eredità, "e poi non dobbiamo pensare male": Francesco e autori sotto accusa

23 aprile 2024 a

Autentico dominatore dell'ultima settimana a L'Eredità, il campione Francesco arriva ancora alla Ghigliottina ma stavolta non porta a casa nulla. In compenso, sul suo conto, ecco piovere le eterne lamentele dei telespettatori. Chi lo considera fortunato, chi favorito dagli autori per non meglio precisati motivi.

In qualsiasi caso, assicura la maggioranza degli aficionados del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il giovane concorrente non meriterebbe di stare lì. Ma Francesco fortunatamente non lo sa, dal momento che le puntate sono state registrare nei giorni scorsi e per questo non può leggere i commenti perfidi vergati su X in tempo reale, e quindi continua a macinare avversari su avversari.

Come detto, la Ghigliottina di martedì sera non ha avuto un lieto fine. Dopo i cinque indizi, Francesco gioca per 25mila euro. Le parole da collegare sono "Cura", "Età", "Tre", "Vecchio" e "Nozze". Il concorrente scrive "Oro" e ci va solo vicino, perché la risposta giusta è "Ferro". Prima del verdetto finale, c'è chi scrive: "Tutte facili quando c’è questo alla Ghigliottina! Poi non dobbiamo pensare male e nemmeno incavolarci!!! Ma andate a quel paese!!!". "Anche oggi se sono pochi soldi o non li vince o glieli regalano", "Proprio quest'anno dovevano cambiare il regolamento secondo cui un concorrente che fa enplein alla Ghigliottina deve rimanere anche nella puntata successiva?", "Solo c***o cocco", "Montepremi alto Ghigliottina difficilissima", "No ancora tu, ma non dovevamo vederci più".

Altri sono più tener: "Eh alla fine ci è andato vicino, ha so sbagliato elemento", "Potevano essere entrambe", E battuta conclusiva: "Sta ghigliottina po' esse fero e po' esse piuma, stasera è stata fero". Purtroppo per il campione.





