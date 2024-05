Domenica In, "per Toto Cutugno solo il videomessaggio di Pupo". Cala il gelo

05 maggio 2024 a

Nicola, il figlio di Toto Cutugno, è il grande protagonista in studio a Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 condotto da Mara Venier. Il ricordo del padre, popolarissimo cantante scomparso quasi un anno fa, il 23 agosto del 2023, tiene banco davanti alle telecamere e anche a casa, tra i telespettatori che seguono la puntata in diretta e la commentano su X, l'ex Twitter.

Due i temi principali: il fatto che tra tanti colleghi, solo Pupo abbia voluto mandare un video-messaggio per Toto, e il tono a detta di molti troppo auto-celebrativo ed ego-riferito degli altri ospiti, che secondo alcuni avrebbero preferito parlare di sé anziché di Cutugno mettendo così in difficoltà il figlio.

"Grazie a Pupo per questo videomessaggio: l’avevamo chiesto anche ad altri ma non sono arrivati", ha ammesso la Venier, un po' imbarazzata, facendo imbizzarrire i commentatori su X. "Cutugno cantante un po' snobbato dalla stampa, cosa di cui lui ha sofferto e di cui spesso si è lamentato, ma è stato un uomo di spettacolo e cantante internazionale, uno dei pochi che ha vinto Eurovision e L'Italiano è una delle canzoni Italiane più note nel mondo", lo celebra allora una fan. "Bellissimo omaggio a Toto Cutugno, tantissimi bei ricordi grazie al figlio e ai tanti ospiti, potevano far fare più video messaggi non solo quello di Pupo", si lamenta un altro. "E pure oggi, celebrando soprattutto loro stessi, Mara Venier e ospiti hanno fatto mezza Domenica In. E in tutto ciò il figlio sembra essere su un'isola deserta".

"Per Cutugno junior un goccio di vodka per sopportare addirittura Pupo", si legge sempre su X. "Ma sono lì per ricordare Toto o a parlare dei fatti loro???", "Ma Niko fa la tappezzeria?", "Quando era vivo non lo hanno mai invitato in trasmissione... ora lo celebrano", "Liberate Nicolo Cutugno da sta roba", "Lo invitano per ricordare Toto Cutugno alla fine parla di se stesso, si autocelebra e si auto esibisce, davanti al figlio di Toto. Io, io, io, io. Non è l'età, Lino Banfi è stato sempre così", "Forse Cutugno junior vorrebbe teletrasportarsi su un'isola deserta", "Il povero Niko non vede l'ora di tornare al suo anonimato, mi sa che un ego riferito nella sua vita gli è bastato".