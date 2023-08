Toto Cutugno, "chi mancava ai funerali": l'accusa durissima

24 agosto 2023 a

a

a

Ai funerali di Toto Cutugno c’era una grande folla, ma alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che c’erano pochi colleghi tra i presenti. A farlo notare è stato anche Pupo, che insieme a Gianni Morandi si è presentato all’ultimo saluto del cantautore e si è poi fermato a scambiare due parole con i giornalisti. Pupo non ha nascosto un po’ di amarezza per il fatto che molti suoi colleghi non si sono presentati ai funerali di Cutugno.

Toto Cutugno, "un italiano vero". Pesantissimo messaggio politico: chi lo ricorda così

“La presenza di Gianni a questo evento è significativa - ha dichiarato - sono mancati un po’ di colleghi, ci siamo solo noi due, mi è dispiaciuto un po’”. Secondo Pupo il collega defunto è stato un po’ bistrattato in Italia. Morandi però la pensa diversamente a riguardo: “o credo di no. Qualcuno diceva fosse un cantautore troppo popolare, io dico di no, dico che è stato un grande cantautore, ma anche un grande interprete”.

"Cosa faceva in 10 minuti": Toto Cutugno, il ricordo straziante di Baudo

"Io ho un grande rispetto per Toto come interprete e anche come autore - ha aggiunto Morandi - perché ha scritto canzoni meravigliose, una delle quali, L'Italiano, che è tra le tre o quattro canzoni italiane più famose al mondo. Gli devo rispetto per questo, ma anche perché lo conosco da tanto tempo, abbiamo avuto sempre un buon rapporto, forse non negli ultimi tempi perché non ci sentivamo da un po', però c'è sempre stato rispetto reciproco e anche un'amicizia che si è cementata quando abbiamo fatto Sanremo insieme, anche se in competizione".