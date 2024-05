Il Tg1 decolla con l'economia

27 maggio 2024 a

CHI SALE (Cdm e vertice di Stresa) “It’s the Economy, stupid!”: il famoso claim dei dem Usa coniato nel 1992 da James Carville, stratega della vittoriosa campagna elettorale di Bill Clinton contro George Bush, viene spesso citato nei talk per denigrare i provvedimenti del governo Meloni. L’accusa strumentale è che si tratti di leggi “cosmetiche” o meramente elettorali, in realtà ampiamente documentate nei programmi del centrodestra e - al netto delle sacrosante dinamiche parlamentari- trasformate in norme, come promesso in campagna elettorale. E la gente lo sa. Parlano i dati. Venerdì mattina su Rai 1 è arrivata quasi al 15% di share la Riunione ministeriale della Finanza del G7 svoltasi a Stresa, col Ministro dell’Economia Giorgetti e il Governatore di BankItalia Panetta ad accogliere le istituzioni dei Paesi aderenti per discutere delle sfide che attendono la Finanza mondiale, cioè di tutti noi.

Un volano ideale per i servizi con cui quasi tutti i tg hanno aperto annunciando il cosiddetto decreto “salva-casa”, e che mediamente hanno ottenuto da 0,5 a un punto in più di share superando in attenzione (certificano le ricerche) quelli sugli ultimi episodi di nera o addirittura sul caso Toti. “It’s the Economy, stupid!”, ma qui forse a sottovalutare gli interessi reali dell’elettorato è proprio la sinistra.