Parigi 2024, il cappotto della Rai con le Olimpiadi

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (Rai 2) Meglio addirittura delle previsioni dei più importanti centri media. La Rai continua la serie positiva estiva grazie soprattutto a competizioni sportive come gli Europei di calcio e di atletica, Giro d’Italia, Tour de France e ora le Olimpiadi. Venerdì si è registrata l’ottima performance della cerimonia di apertura di Parigi 2024 vista da 4.204.000 persone col 29.2% di share su Rai 2. Un evento criticato nella stessa Francia e, onestamente, la “sfilata dei traghetti”, come è stata definita sui social, non ha convinto tutti. Sul piano dei numeri però nulla da dire: per la kermesse picchi vicini al 35% di share poco prima delle 21, con l’uscita della delegazione italiana, e verso le 21:30, quando è apparsa la nostra Bebe Vio durante la sfilata in passerella. Ma è tutto l’indotto della programmazione olimpica che ha letteralmente sbancato sulla seconda rete, col Tg Olimpico prima della Cerimonia all’11.3% con più di 1 milione di teste e le Notti Olimpiche col 16.1% e quasi 1,5 milioni di spettatori. Bene però anche Sport Mediaset su Italia 1 dopo Studio Aperto con 711mila spettatori e il 6.4%. Un consenso distribuito in modo omogeneo in tutto il Paese fra le classi sociali, con laureati e titoli di studio oltre il 30% di share e una presenza record di under 10 al 28%, anche se forse non sempre lo spettacolo fornito era adeguato al cluster di minori appena usciti dall’asilo.