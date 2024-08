Ballando con le Stelle, da Sonia Bruganelli a Luca Barbareschi: chi scende in pista

Daniele Priori 04 agosto 2024 a

Tredici concorrenti sono pronti a mettersi in gioco e a entrare a ritmo di ballo nei cuori dei tanti super affezionati telespettatori di Ballando con le Stelle. Da ormai una settimana, giorno dopo giorno, come un romanzo a puntate, la frequentatissima pagina social del programma condotto da Milly Carlucci continua a spoilerare, di fatto ufficializzando, i nomi dei nuovi ballerini che dal 28 settembre si metteranno alla prova diventando protagonisti dei sabato sera di RaiUno. Nomi sempre più altisonanti che si sono presentati al pubblico social di Ballando ognuno con un video originale. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis che farà i bagagli da Mediaset dove fino a quest’anno è stata opinionista nei principali reality: dal Grande Fratello a L’Isola dei Famosi, per iniziare a ballare. «Sole, mare, tutto bellissimo ma sta per finire perché da settembre sarà a Ballando», dice Sonia in un video. Quel di più piccantino che trapela (qualcuno dice a confermare le voci su una frequentazione) è che Angelo Madonia non sarà il compagno di ballo della Bruganelli.

Rose per Milly Carlucci nel video postato da Luca Barbareschi che annuncia così, in compagnia del suo affettuoso gatto Abramo la partecipazione alla trasmissione: «Mi sto già allenando». Si fa ritrarre invece nella non abituale mise di giocatore di tennis, il giornalista Alan Friedman per dimostrare un eclettismo che va oltre la politica, l’economia e i libri. Iperattivismo sportivo scelto come messaggio anche da Bianca Guaccero, l’attrice e recentemente conduttrice degli speciali di TechheTecheTe Top Ten.

«L’importante è pedalare. Anzi no, ballare. Ma io intanto pedalo....» Da L’Isola dei Famosi del 2022 a Ballando con le Stelle 2024 il passo (di danza) oltre che di musica è breve per i Cugini di Campagna che hanno voluto annunciare con un video girato nel bel mezzo di un concerto, davanti al loro pubblico, quella che sarà l’ennesima nuova avventura per un gruppo di artisti che si sta rivelando sempre pronto a nuove sfide. Altro giro, altro pezzo anche per Nina Zilli. Quattro volte a Sanremo, tre da giudice di Italia’s got talent non hanno tolto alla cantante la voglia di sperimentare ancora: «Sono carica a pallettoni» dice nel video di presentazione. Sport e televisione di successo si fondono insieme, invece, quando si scopre ufficialmente che la più grande nuotatrice italiana, Federica Pellegrini passerà per qualche settimana dalle corsie delle piscine agli spazi aperti della pista da ballo più ambita. Mentre addirittura dal campo uno del K2, arriva il video di Massimiliano Ossini, il conduttore di UnoMattina che ci tiene a ricordare come proprio lui abbia già vinto nel 2006 Notti sul ghiaccio.

Ci va di autoironia Federica Nargi, modella, ex velina che, lanciandosi in un tuffo, chiede al suo interlocutore se fosse o meno coordinata, ricevendo un voto 2. Chiude il cast quello che ormai si può considerare il portafortuna delle trasmissioni Rai: da Tale e Quale a L’Acchiappatalenti, proprio con la Carlucci, quest’anno il comico napoletano Francesco Paolantoni si lancerà anche nell’impresa del ballo, come vuol far capire subito in un assolo scatenato quanto goffo nel video di presentazione. Le risate non mancheranno. Ma poi ci sarò una giuria, sempre la stessa, presieduta da Carolyn Smith, con Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Mentre a commentare saranno chiamati ancora: Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Alla guida della big band, come sempre, Paolo Belli.

Nessuna new entry, dunque, dal lato tecnico. Né Mara Maionchi in giuria, nonostante il video provocatorio pubblicato dalla stessa redazione per creare hype, né per ora almeno Barbara d’Urso, nonostante gli avvistamenti a pranzo, cena e colazione con Milly Carlucci che di novità in effetti, almeno nel cast, ne ha già scodellate molte. La balera di Ballando aprirà a inizio autunno per salutare anche quest’anno a ridosso del Natale.