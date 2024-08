Reazione a catena, le Senza ghiaccio sotto accusa: "Un disastro, come sempre"

03 agosto 2024 a

Tornano in onda le "Senza Ghiaccio" per cercare di portarsi a casa il montepremi di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Le campionesse sono ormai delle veterane del gioco, dato che partecipano alla competizione da ben sei puntate. A sfidare Elena, Giulia e Serena ci sono però i "Liguri per caso", un trio composto da Piero, Martina e Luca. Il nome, com'è facilmente intuibile, deriva dalla provenienza geografica dei tre partecipanti.

Nonostante la bella gara disputata dai Liguri per caso, le Senza ghiaccio si confermano campionesse di Reazione a catena. Le tre ragazze arrivano all'Ultima catena con un bel bottino a disposizione: 107mila euro. Ma errore dopo errore, questa cifra è destinata a scendere. In certi caso, anche di tantissimo. Complice l'acquisto del Terzo elemento, le campionesse si trovano all'Ultima parola con soli 209 euro. Davvero una miseria. Le Senza ghiaccio devono trovare un termine che faccia da collegamento tra "Marcia" e "Ordine". Giulia prova a indovinarlo: "Direttiva". Risposta sbagliata! La parola corretta era "Disciplina".

"Scelte dalla produzione!": Reazione a Catena, accuse infamanti contro le Senza Ghiaccio

La disastrosa performance delle Senza ghiaccio non è passata inosservata sui social. Molti, infatti, lamentano la scarsa abilità delle campionesse di Reazione a catena. "Un disastro, come sempre - scrive con delusione Laura su X -. Se non fosse per parole elementari all’intesa, tipo ‘sabato, farmacia, passato…’ le campionesse - ha poi aggiunto - non sarebbero durate dieci minuti".