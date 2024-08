Impennata di share per le teche tv

Klaus Davi 28 agosto 2024 a

CHI SALE (Techetechetè) Impennata di ascolti per la bella rubrica ideata da Michele Bovi in onda nell’access prime time di Rai 1 che con l’omaggio a Pippo Baudo ha totalizzato 2,5 milioni di spettatori col 18% di share proprio di domenica, giorno che per decenni gli italiani hanno identificato con il presentatore siciliano. La puntata L’uomo che inventò la tv, curata da Massimiliano Canè, ha ripercorso molti highlights della carriera di Super Pippo, da Domenica In a Fantastico, dalle memorabili edizioni di Sanremo a Luna Park, da Serata d’onore a Senza rete fino a Sette voci e molto altro. Non che oggi manchino conduttori di qualità, ma Baudo è simbolo di una tv popolare, al tempo stesso raffinata, artigianalmente attenta ai dettagli. Si dirà che fra gli anni ’70 e i primi 2000 la tv generalista fosse più corale, narrativamente epica, mentre adesso canali, eventi, serate sono spezzettati e spesso strutturati per rincorrere la logica e i ritmi del web. Ma a guardare i numeri, considerato che il campionato di calcio è già entrato a regime, l’apprezzamento del pubblico non è per nulla venuto meno per Baudo: dalla sua Sicilia (punte del 25%) al Nord (picchi del 17% anche in Lombardia). La scelta di Techetechete è stata inoltre premiata da una curva costantemente in salita, che da sola racconta come Baudo sia un punto di riferimento della tv.