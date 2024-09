Reazione a catena, la domanda di Anna Laura imbarazza Pino Insegno: "Il tuo libro preferito?"

09 settembre 2024 a

All'indomani della strepitosa vittoria di domenica 8 settembre, tornano le Volta Pagina - un trio composto da Rosa, Anna Laura e Antonella - per cercare di mantenere il titolo di campionesse di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Loro provengono da Reggio Emilia e si chiamano così perché sono amanti della lettura. Insegno per curiosità ha chiesto loro quale fosse il libro preferito. Ma quando Anna Laura gli ha chiesto: "E tu Pino cosa leggi?", si è dileguato piuttosto imbarazzato. A contenderle lo scettro ci sono i Riservati, una squadra composta da Sara, Valeria e Mattia. Loro vengono da Torino, ma soltanto il ragazzo e piemontese.

Nonostante la buona prova dei Riservati, le Volta Pagina si confermano ancora una volta le campionesse di Reazione a catena. Le tre emiliane arrivano all'Ultima catena con un bel gruzzoletto a loro disposizione: ben 136mila euro. Un ottimo bottino iniziale che le Volta Pagina riescono a mantenere altissimo sia dopo essere arrivate all'Ultima parola sia dopo aver acquistato il Terzo elemento. Nella manche finale, le tre donne si giocano addirittura 68mila euro. Una cifra monstre per il gioco. Per portarseli a casa dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Modello" e "Perfetto". Risposta esatta, in studio partono i festeggiamenti. Che prova!

Intanto sui social è sorta una vera e propria discussione intorno alle Volta Pagina. Nell'ultimo periodo molti utenti hanno criticato i concorrenti di reazione a catena perché, secondo loro, erano troppo scarse. Ora, invece, alcuni si lamentano che le tre emiliane sarebbero state aiutate dagli autori del programma. Ci ha pensato Blue dreams a dare la parola definitiva: "Comunque quando i concorrenti sono scarsi vi lamentate. Quando sono forti come queste, dire che sono aiutate e raccomandate. Mai contenti propri".