Bersani umiliato dal quiz di Rai 2: per chi lo scambia il concorrente

Mattarella chi? Non è la classica reazione di qualche adolescente poco interessato alla politica ma la risposta dei concorrenti di mezza età di The Floor - Ne rimarrà solo uno, il quiz show di Rai 2 condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, vale a dire due componenti del collettivo comico napoletano The Jackal.

«Come si chiamano questi leader italiani?», è la domanda posta dagli autori ai due sfidanti, Fabio e Biagio. Sul videowall in studio scorrono i volti di uomini di Stato, di governo e parlamentari degli ultimi 40 anni. Sono tutti famosissimi, eppure le figure di palta si succedono a raffica.

Si parte con Giulio Andreotti, indovinato. Ma l’inciampo arriva già sul secondo nome: Marco Pannella viene confuso con “Pertini”. Tocca poi a Giorgio Napolitano: “passo” per Fabio, che si riscatta con “Silvio Berlusconi”. Impossibile, francamente, da non (ri) conoscere. Biagio fa scena muta con Rosy Bindi e l'ex grillino Alessandro Di Battista, mentre Pier Luigi Bersani viene confuso con Fausto Bertinotti. Un telespettatore distratto è indotto a pensare che l’obiettivo del gioco sia pronunciare una risposta sbagliata, ma non è così.

I concorrenti sembrano galleggiare nel Metaverso, una realtà parallela. E così quando compare Mattarella sullo schermo Biagi ha un sussulto e urla: «Scalfaro?». E poi, non pago: «Leone?». Ma la scritta corretta della regia lo fa piombare nel più cupo imbarazzo, occhi al cielo e labbra piegate a un passo dalla imprecazione. La palla passa a Fabio, deciso a fare meglio dell’avversario: non indovina né Bobo Maroni, né Carlo Azeglio Ciampi, né Massimo D’Alema, né Francesco Cossiga né Irene Pivetti. Applausi, il supplizio è finito.