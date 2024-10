Affari tuoi, De Martino e le gemelle? Raptus in studio, "abbraccio spinto"

08 ottobre 2024 a

a

a

Grandi emozioni in studio ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E altra vittoria per i concorrenti. Anzi, le concorrenti: si tratta delle gemelle Annalisa e Federica Alfano, metalmeccaniche di Melfi in rappresentanza della Basilicata.

Una vita non facile, situazioni a tratti commoventi, ma anche tanta simpatia per le due donne, che conquistano De Martino fin dal primo pacco. E alla fine è proprio il conduttore a scatenarsi al momento della vittoria: 50mila euro portati a casa, con l'ex marito di Belen Rodriguez che nell'euforia solleva in aria entrambe le gemelle, che lo abbracciano e lo accarezzano. Scatenando, ovviamente, i commenti "invidiosi" delle telespettatrici che seguono la puntata in tempo reale in tv e su X, l'ex Twitter.

"Ma perché hai detto così": la fidanzata va all'attacco, lite con Paolo ad Affari Tuoi

"Che botta! Son felicissima per le gemelle", "Vabbè quell'abbraccio di Stefano per le gemelle è come se avessero vinto 300.000!!", "Mai dubitare del grande Thanatt", il "guru" seduto tra il pubblico in studio che non sbaglia una previsione. "Comunque Thanatt è un orologio svizzero, altro che Lupo". "Mio Dio che sofferenza", "Fortunatamente avevano i 50K, anche se andavano avanti il dottore faceva un offerta più alta", "Maaamma mia 50.000. Io nel dubbio andrei a piangere a casa con 50.000 euro a casa", "Hanno il paccone", "SUBBBITO! ACCETTO SUBBBBITOO", "Loro hanno i 300 000 secondo me".

E ancora: "Se non cambia il vento, la Rai rischia di fare bancarotta entro poco tempo", "Non ricordo puntata da quando conduce De Martino in cui non si sia arrivati in finale con dei bei pacchi rossi", "Se chiede di nuovo 50.000 è scema. Lo dico eh", "Premesso che sono fedele a Casa a prima vista ma qualche studioso di statistica non potrebbe controllare le % di vincita di Affari tuoi? Va bene che siamo un popolo di capre... Ma così è troppo", Sarebbe bello se Stefano De Martino giocasse lui contro il concorrente senza il dottore e senza sapere cosa contengono i pacchi facendo le offerte".