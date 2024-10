Temptation Island, dopo le corna Alfred umiliato da Anna al falò: "Non sei un uomo!"

09 ottobre 2024 a

a

a

Il bacio appassionato, le coccole spinte, addirittura una erezione davanti alle telecamere di Canale 5. A Temptation Island l rapporto molto intimo tra Alfred e la tentatrice Sofia non poteva che finire in disgrazia.

Disgrazia sì, dunque, ma per la sola Anna, la fidanzata che ha seguito a distanza la tresca del compagno fedifrago. Il loro rapporto già in crisi per la tendenza alle corna dell'aitante bellimbusto di origini africane, è definitivamente deflagrato al falò di confronto immediato chiesto dalla fidanzata. Alla fine, Alfred e Anna si sono seduti, con molto imbarazzo, e hanno convenuto di dover porre fine alla loro relazione, anche se l'addio non è stato così sereno.

"Animali, vogliono riprodursi". "Se provi il nero...": Anna-Alfred, degrado a Temptation Island

Il faccia a faccia, a tratti drammatico, è cominciato con Anna particolarmente aggressiva. Alfred prova ad ammansirla: "Voglio dirti la verità dei miei sentimenti perché tu mi hai fatto capire cosa vuol dire essere una famiglia". Anna parte all'attacco chiedendo al conduttore Filippo Bisciglia e alla regia di rimandare in onda il video del bacio con la single Sofia: "Se mi avessi detto che non mi amavi senza quel bacio ti avrei stretto la mano". Replica del fidanzato: "Mi sono pentito del bacio ma non posso più continuare a mentirti, non ti amo più".

"Tu non sei un uomo!", gli urla contro Anna, che quando l'ormai ex partner si congeda con "Ti auguro tutto il bene del mondo" prima risponde con un "Anche io" aggiungendo poi un molto meno sportivo "Ma vai a quel paese!". Per la cronaca, dopo il falò Alfred è volato nuovamente da Sofia e i due si sono scambiati un altro bacio.