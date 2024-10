Chissà chi è, Amadeus interrotto dallo squillo di un telefono: gelo in studio

11 ottobre 2024 a

Nella puntata di Chissà chi è di giovedì 10 ottobre, Amadeus si è ritrovato a fare i conti con una serie di problemi che hanno condizionato il buon andamento del game show in onda sul Nove. Non una bella prova da parte dei concorrenti in gara. Quasi tutti hanno trovato diverse difficoltà nel riconoscere le identità, sbagliandole quasi tutte. Un fallimento? Non proprio.

I problemi, infatti, non hanno impedito ai concorrenti di aggiudicarsi una gustosa somma finale: ben 8mila euro. Ma le fatiche del conduttore sono state di altra natura. Prima ha fatto versare un bicchiere di vino sul tavolo. Poi è stato interrotto da un cellulare che ha preso a squillare in studio. Amadeus, in evidente imbarazzo, ha provato a buttarla sul ridere. Il conduttore ha chiesto al proprietario dello smartphone se fosse arrivata "l'ora della medicina".

Una puntata difficile da condurre e ricca di imprevisti. "Amadeus ha fatto più fatica in questa puntata che in tutti i Festival di Sanremo che ha fatto", ha commentato con ironia un utente su X. Altri, invece, hanno commentato la scarsa preparazione dei partecipanti al gioco: "I concorrenti di stasera di chissà chi è non hanno mai visto il programma",