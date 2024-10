Affari tuoi, "avanti col 3". Michele, il finale tragico che spiazza pure De Martino

12 ottobre 2024 a

a

a

Finisce nel peggiore e più beffardo dei modi la partita di Michele, il concorrente di Affari tuoi. Ex pacchista da Concordia Sagittaria, in rappresentanza del Veneto, è in gara al quiz-show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino accompagnato in studio da Eleonora, figlia della sua compagna Carla.

A guidarlo una stella polare, il numero 3. E appena la sorte gli concede il cambio pacco, il responsabile di magazzino soprannominato dagli amici Sean Connery per la somiglianza con il mitico divo scozzese interprete della saga di James Bond la coglie al volo: via il pacco numero 19, capitatogli tra le mani a inizio partita per sorteggio, e largo al pacco numero 3.

"Ce ne vuole uno come il tuo". Capito le sorelline? La battuta a luci rosse su De Martino | Video

"È sempre stato il mio numero in tantissime cose: a calcio ho sempre giocato con la maglia numero 3. Eravamo 3 fratelli, poi uno è salito al cielo l'anno scorso... E' sempre stato il 3". Scelta giusta, perché nel vecchio pacco c'erano solo 50 euro.

Alessia è fuori controllo, clamoroso ad Affari Tuoi: Stefano De Martino abbandona lo studio

Si arriva così al dunque, con da aprire tre soli pacchi con dentro 75 euro, 100mila e 200mila. Il Dottore sgancia l'offerta da 15mila euro e Michele, ingolosito dai due pacchi extra-rossi, rifiuta. Gli va male, perché vengono eliminati proprio i 200mila euro. A questo punto il Dottore rilancia con 30mila, che corrispondono a 2mila euro per ogni puntata da pacchista, 15. "Io voglio giocarmela, rifiuto", assicura.

De Martino che sembra sostenerne l'azzardo: "Chiamatelo Bond, James Bond!". Tutto lascia intendere che dentro al pacco numero 3 ci sia il bottino grosso, ma purtroppo non è così: e lo 007 veneziano se ne torna a casa con soli 75 euro.