Affari tuoi, lo sfregio su Eleonora a partita in corso: "Una forchetta nel brodo, lei..."

Il programma si chiama Affari tuoi, ma sembra quasi un "processo alla figlia". Nello studio del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino c'è il bel Michele, capo di magazzino di una ditta di macchinari per gelaterie da Concorda Sagittaria, in Veneto.

Ciuffo e barba bianca, il distinto ex pacchista è soprannominato da amici e conoscenti "Sean Connery", per la straordinaria somiglianza con il grande attore scozzese, il divo di 007. E infatti la regia di Rai 1 ogni qual volta prende la parola parte la mitica colonna sonora dalla saga di spy story.

Insieme a lui dietro al bancone c'è Eleonora. Non è sua figlia naturale, ma "la figlia della mia compagna Carla. Perché lei? Perché mi sono sentito così". Una bellissima storia di affetto, "sono un po' il suo secondo padre", che però non intenerisce i telespettatori della trasmissione, che come da tradizione commentano in tempo reale la puntata su X, l'ex Twitter.

Alla fine della partita, infatti, Michele se ne torna a casa con soli 75 euro, "colpevole" di non aver accettato l'offerta del Dottore quando in ballo c'erano solo due pacchi: il numero 3, scelto per scaramanzia dal concorrente e rivelatosi uno di quelli "blu", e quello con 100mila euro. Come suol dirsi, chi troppo vuole... "La figlia sta già scambiando l’assegno da 30.000 euro", ironizza un utente nel momento dell'offerta del Dottore.

Per il resto, però, alla giovane Eleonora viene contestata una eccessiva timidezza nel gioco: "La figlia comunque utile come una forchetta nel brodo", "La figlia della compagna non ha ancora detto mezza parola", "Gioca solo il padre... la figlia guarda...", "Ma la figlia della compagnia quando entra?", "Padre e figlia madonna che faccia e noia che sono", "Leopardi sorrideva di più della figlia del concorrente", sono solo alcuni dei commenti piovuti sulla testa della ragazza.