Tu sì que vales diventa un caso: in onda un "nudo integrale" dell'uomo-statua

Tu sì que vales diventa un caso. Il motivo? La puntata andata in onda sabato 12 ottobre su Canale 5. Qui quattro concorrenti sono diventati delle statue di marmo. Un'esibizione alquanto veritiera dato che i quattro erano proprio come mamma li ha fatti, ossia senza niente addosso. Un dettaglio non sfuggito ai giurati. In particolare a Luciana Littizzetto che non ha evitato battute a riguardo.

"Il nudo integrale a Tu si que vales sì però al Grande fratello la censura anche se dicono 'sono andato in bagno'", scrive qualche utente mentre qualcuno approva la scelta del Biscione: "Ma se è una riproduzione di una statua classica perché mai dovrebbero censurarlo il pene? Al museo c’è il pixel o la foglia di fico? Dai". E ancora: "Ma mi volevate avvisare che c’era un tipo nudo, ma siete pazzi, che imbarazzo con mia madre di fianco".

Insomma, il programma ha dato parecchio da parlare e non ha mancato comunque di emozionare. A far commuovere in particolare la performance del giovane Manuel Meledina. Il ragazzo ha cantato "Never Enough" dal musical "The Greatest Showman" incantando i giudici e guadagnandosi la standing ovation del pubblico. "Questa canzone mi commuove tanto - sono state le sue parole - perché parla di non arrendersi mai e di credere sempre nei propri sogni. Il mio sarebbe quello di diventare cantante, questa canzone mi rappresenta e mi fa emozionare".