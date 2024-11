Affari Tuoi, bufera su Elisa ed Enrico: "Troppo noiosi, non parlano mai". De Martino provato

07 novembre 2024 a

Giovedì 7 novembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game-show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato come concorrente Enrico da Modena, in rappresentanza dell'Emilia-Romagna. Di professione programmatore informatico, l'uomo ha deciso di farsi assistere dalla moglie Elisa, segretaria in uno studio di fisioterapia. Insieme hanno un blog di viaggi e sono genitori di una bambina di nome Aurora. I due hanno giocato con il pacco numero 18.

Come sempre nel corso della puntata sono andati in scena momenti di musica e di ballo. E Stefano De Martino, da eccellente ballerino, si è esibito davanti al pubblico e agli spettatori. E subito dopo ha chiesto al pacchista della Lombardia di dargli un giudizio sulla sua performance. "Ci deve dare il voto, sia clemente. Quanto ci dà stasera?", ha chiesto il conduttore. "Otto e mezzo", ha replicato lui. "Posso migliorare", ha chiosto De Martino tra le risate di tutti i presenti.

Ma durante lo show Stefano De Martino ha anche cercato di fare una battuta su Machu Picchu, celebre sito archeologico del Perù. "Pichu", in dialetto piemontese si può tradurre come "Pirla", in dialetto lombardo. Ma la battuta non è stata colta da tutti. E forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Secondo, i telespettatori, De Martino non avrebbe trovato molto simpatici i due concorrenti. "Sti due avranno detto 10 parole in tutto dall’inizio della trasmissione", ha commentato Silvia su X. "Ma sti due di stasera sono talmente noiosi che Stefano preferisce interloquire con i pacchisti, col dottore, con il cameraman, anche con il pavimento piuttosto che con loro...ahahahahahah...", il messaggio di Agata.