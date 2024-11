L'Eredità, Christian vince 160mila euro ma viene massacrato sui social: "Ha più cul*** che anima"

16 novembre 2024 a

Sabato 16 novembre è andata in scena una nuova puntata di L'Eredità, il quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Come sempre, per capire cosa è successo all'interno della puntata è fondamentale spulciare sui social, dove tantissimi telespettatori si fiondando per commentare le giocate dei concorrenti.

In particolare, un utente ha commentato la parola che doveva indovinare un concorrente dopo aver letto l'elenco dei termini forniti dagli autori di L'Eredità. La lista era formata dalle seguenti parole: "Piede, Sguardo, Diretto, Aprire, Tiro". Il montepremi molto invitante: ben 160mila euro. Ma Roberto non ha dubbi "Mi sa proprio che ha indovinato", ha commentato su X postando anche una foto del concorrente con lo sguardo piuttosto appagato.

"Complimenti a Christian!!! Bravissimo", ha commentato un utente su X. "Raramente ho visto tanta bravura alla ghigliottina - il messaggio di un altro -. Già ieri sono rimasto sorpreso e stasera era ancora più difficile la soluzione. Veramente commosso per una vittoria meritatissima e non per dire pure campana. BRAVO!". Ma c'è anche chi non è rimasto soddisfatto da questa vittoria: "Ha più cul*** che anima".