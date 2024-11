L'Eredità, mai visto dopo due puntate: chi incorona Christian, è nata una star in tv?

17 novembre 2024 a

Sta riscuotendo molto successo Christian, il concorrente de L'Eredità. Dopo solo due puntate il ragazzo si è dimostrato un vero e proprio campione. La riprova? I 205.000 euro di montepremi. Infermiere in un reparto di neonatologia a Potenza, il ragazzo napoletano ha esordito arrivando direttamente alla Ghigliottina. Qui è riuscito a portarsi a casa 45.000 euro. La parola chiave da indovinare? "Regalo".

Poi, durante la puntata successiva, ha ottenuto il via libera per la Ghigliottina dopo i 100 Secondi vinti contro un altrettanto valido concorrente. Alla fine Christian è riuscito a mantenere il montepremi di 160.000 euro accumulato fin dall'inizio e con la parola "sinistro" ha chiuso la sua seconda puntata a L’Eredità.

"Ora tira su il piede...": Marco Liorni è terrorizzato da Christian, un caso a L'Eredità

E, secondo Davide Maggio, Christian è già entrato nella storia del game condotto da Marco Liorni. Eppure non mancano le polemiche social. "Dovrebbero obbligarlo a comprarsi 100 DVD de Il mio piede sinistro!!! (Christian non riusciva a trovare l’abbinamento corretto con ‘piede’, ndr)", "A questo stanno regalando soldi pubblici, non so se ve ne state rendendo conto. Due giorni così. Due parole semplicissime e 205mila euro regalati", "Quest’anno la Rai sta regalando soldi a gogo’", "Bravo!!! Ma il film deve vederlo!", "Personalmente, questo sinistro non mi convince, ma al tempo stesso non mi viene in mente niente… Avrei detto pugno…".