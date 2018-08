Alectinib da adesso disponibileper il pazienti del nostro paese

Per il una delle neoplasie più complesse nel campo dell’oncologia, il carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) positivo per il riarrangiamento della chinasi del linfoma anaplastico - Alk, dall’inglese anaplastic lymphoma kinase – è da oggi disponibile anche in Italia alectinib, la terapia target sviluppata da Roche e approvata dall’agenzia italiana del farmaco (Aifa) per il trattamento in prima linea dei pazienti affetti da NsclcAlk-positivo e anche per il trattamento di pazienti affetti da questa patologia in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib. Alectinib, è attualmente l’unico farmaco orale altamente selettivo, ora prescrivibile nel nostro paese. Il Nsclc è la forma più comune di tumore del polmone e rappresenta l’85 per cento circa dei casi di carcinoma polmonare. Il riarrangiamento di Alk si manifesta indicativamente nel 5-7 per cento dei pazienti affetti da Nsclc avanzato. Questa patologia rimane, ancora oggi, responsabile ogni anno di 1.6 milioni di decessi al mondo.

Alectinib si presenta, in particolare in prima linea, come una vera e propria rivoluzione nel trattamento di questo tipo di tumore, una malattia che ha una prognosi sfavorevole e che spesso presenta metastasi a distanza, in particolare a livello cerebrale. Il farmaco ha dato risultati migliori rispetto ad altri inibitori di Alk ad oggi disponibili, in termini di efficacia anche a livello delle metastasi cerebrali, le quali fino ad oggi non riuscivano ad essere controllate con crizotinib. Questi risultati positivi, che sono valsi alla molecola lo status di farmaco innovativo da parte di Aifa, sono emersi dallo studio di fase III Alex, nel quale alectinib, usato come prima linea di trattamento, ha dimostrato di ridurre del 57 per cento il rischio di progressione della malattia o morte triplicando la mediana della sopravvivenza libera da progressione rispetto a crizotinib (34,8 vs 10,9 mesi). Lo studio ha inoltre dimostrato come alectinib sia in grado di ritardare l’insorgenza di metastasi cerebrali, riducendo del 84 per cento il rischio di progressione di malattia a livello encefalico. Il farmaco ha raggiunto importanti traguardi anche in termini di tollerabilità: i dati dimostrano che, a fronte di una maggiore durata di trattamento nei pazienti trattati con alectinib si è registrata una percentuale minore di eventi avversi. Questi risultati dello studio di fase III Alex sono frutto di un importante sforzo che ha coinvolto 161 centri in 31 paesi, tra cui l’Italia.

“Il nostro istituto ha partecipato allo studio Alex, che ha portato alla commercializzazione del farmaco. Abbiamo provato la sensazione di avere tra le mani una molecola che avrebbe per sempre cambiato la storia dei pazienti affetti da Nsclc che presentano il riarrangiamento di Alk - ha affermato la dottoressa Marina Chiara Garassino, responsabile struttura semplice oncologia medica toraco polmonare della Fondazione Istituto nazionale dei tumori, Milano - Abbiamo visto pazienti stare meglio in pochi giorni, metastasi cerebrali scomparire senza la radioterapia, ma soprattutto abbiamo visto i pazienti condurre normalmente la loro vita per lunghissimo tempo, come se non ci fosse alcuna malattia. Questo è importante soprattutto se si considera che molto spesso si tratta di pazienti in giovane età. Tutto questo è bellissimo per noi come medici e per i nostri pazienti”.

Alectinib, grazie ai risultati ottenuti e la conseguente approvazione da parte di Aifa, apre nuove orizzonti per la cura dei pazienti, ponendosi come potenziale nuovo standard of care per il trattamento in prima linea del carcinoma polmonare Nsclc Alk positivo. Questo tipo di tumore è rilevabile solamente tramite test molecolari, per questo motivo, il test Alk assume importanza fondamentale perchè riesce ad identificare il riarrangiamento del suddetto gene, permettendo agli specialisti di prescrivere al paziente la terapia target più adeguata. “Siamo felici di annunciare che da oggi anche in Italia i pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule Alk positivi, che rappresentano 5-7 per cento dei pazienti con Nsclc avanzato, potranno beneficiare di una potente e innovativa terapia a bersaglio molecolare. I risultati di sopravvivenza media libera da malattia, tripla di rispetto all'attuale standard, sono sorprendenti e segnano un percorso di sviluppo importante per la nostra azienda - ha affermato Maurizio de Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche Italia - Ogni anno investiamo 40 milioni di euro in ricerca in Italia, ma il nostro impegno non si esaurisce allo sviluppo di molecole altamente innovative. Da tempo ci stiamo muovendo verso un approccio alla terapia sempre più mirato e personalizzato, che parte dall'identificazione precisa, accurata e completa delle alterazioni genetiche di ogni tumore, informazioni che ci aiuteranno a capire quali farmaci sono più attivi sulle mutazioni". (MATILDE SCUDERI)