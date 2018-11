'Giornata Mondiale Diabete 2018'Conferenza stampa Sid alla Camera

Si terrà Venerdì 9 novembre ore 11,30 alla Sala stampa della Camera dei Deputati a Palazzo di Montecitorio, in via della Missione 4, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate dalla Società Italiana di Diabetologia Sid per la giornata mondiale del diabete del prossimo mercoledì 14 novembre. Alla conferenza stampa parteciperanno: l'onorevole Roberto Pella, co-presidente dell'Intergruppo parlamentare Qualità di Vita nelle Città; la senatrice Daniela Sbrollini, co-presidente Intergruppo parlamentare Qualità di Vita nelle Città; il professor Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di Diabetologia-SID; il professor Giorgio Sesti, presidente della Fondazione Diabete Ricerca; il professor Andrea Lenzi, presidente dell'Health City Institute e del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il professor Agostino Consoli, presidente eletto Società Italiana di Diabetologia-SID; la professoressa Simona Frontoni, responsabile per la Società Italiana di Diabetologia-SID della GMD 2018; il dottor Stefano Michelini, direttore generale dell'ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina.