“Sono felice di entrare a far parte del team Novo Nordisk e poter mettere la mia esperienza e la mia passione al servizio delle persone che vivono con il diabete”: con queste parole Stefania Rinaldi ha accolto la sua recente nomina a diabetes marketing director di Novo Nordisk Italia. 47 anni, romana, laureata con lode in scienze politiche all’università 'La Sapienz'a di Roma, con un master in business administration della Luiss business school, Rinaldi sarà parte dell’Italy leadership team e rappresenterà l’Italia nel marketing management team europeo. La manager ha ‘fatto la gavetta’ in Msd Italia dove - dopo una esperienza nelle vendite come sales representative nel 2002 - ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel marketing gestendo con successo lanci di prodotti, fino a diventare Marketing director diversified brands. Quello del diabete è un settore chiave per il mondo pharma, vista la rapidissima crescita dei numeri di questa patologia. “Nel mondo ci sono oltre 425 milioni di persone con diabete e le proiezioni per il 2030 parlano di 552 milioni di malati – afferma Rinaldi – dati che sottolineano quanto stia diventando sempre più importante cercare di sconfiggere questa malattia. Trovare una cura per il diabete e altre malattie croniche fa parte della visione di Novo Nordisk e sono orgogliosa di fare parte di questo ambizioso progetto”. (MATILDE SCUDERI)