Prevenzione con Tennis & Friendsben 850 controlli e 6 mila presenze

Il maltempo non ferma Tennis&Friends che registra in questa edizione oltre 850 controlli effettuati e più di 6 mila nella Master Special Edition 2019, sui campi degli Internazionali Bnl d’Italia. “Molte persone, e in particolar modo giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere check up gratuiti nelle specialistiche alimentazione, ipertensione e malattie metaboliche e avere informazioni sui corretti stili di vita - commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore di Tennis & Friends- Invecchiamo e anche male – aggiunge - L'80% della spesa sanitaria è destinato alle malattie croniche più gravi. Nonostante molte persone non seguano un'alimentazione corretta, non pratichino attività sportiva e fumino, l'Italia è il Paese più longevo d'Europa. Quindi la prevenzione è fondamentale”.

Personaggi dello spettacolo e campioni del sport come Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Lillo, Massimiliano Ossini, Adriana Volpe, Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna Sanfroncik, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro, Beppe Convertini, Gianni Mazza, Marco Betello, Angelo Mangiante, Savino Zaba, Flaminia Bolzan, Francesco Testi, Myriam Fecchi, Filippo Volandri, Gianni Rivera, Andrea Lucchetta, Claudio Calì, Federica Gentili, Diego Nargiso, Vincent Candela, Mara Santangelo, Bernardo Corradi, l’assessore Daniele Frongia e Giuseppe Giannini sono intervenuti per sensibilizzare il pubblico accorso al Foro Italico mentre equipe mediche hanno eseguito gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante. Tra le istituzioni significativo l'intervento dell'assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D'Amato che ha inaugurato il Villaggio della Salute e ha apprezzato l'iniziativa. Presenti anche Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis & Friends.

Tennis & Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana Tennis, allo scopo di sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi. La manifestazione si svolge dal 2011 e consente ogni anno ad un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. A disposizione del pubblico un’equipe sanitaria composta da Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e da Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e da Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica. La nutrizione clinica in particolare è una delle aree di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, diretto da Antonio Gasbarrini. Il Cemad in particolare è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale, il fegato e il pancreas. L’evento del Foro Italico ha fatto seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7 mila controlli effettuati e più di 50 mila presenze. Con i numeri di quest’ultima edizione, in poco più di 8 anni, Tennis & Friends 'Salute e sport… sport è salute' ha effettuato in assoluto oltre 73.850 check-up.

“La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane". Dopo la tappa degli Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro Italico di Roma dall’11 al 13 ottobre. (ANNA CAPASSO)