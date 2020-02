Coronavirus, il caso in Lombardia: "Tra la cena e la manifestazione dei sintomi sono passati tra 16-18 giorni"

C'è un dettaglio inquietante nel caso di coronavirus registrato in Lombardia: "Tra la cena con i cinesi del trentottenne italiano e la manifestazione dei sintomi sarebbero passati tra i 16 e i 18 giorni", ha detto in collegamento con Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. "potrebbe essere stato contagiato da una persona asintomatica. Ora è in isolamento all'ospedale Sacco".

L'uomo "è risultato positivo al test del coronavirus. Sono in corso le contro-analisi a cura dell'Istituto superiore di sanità". L'uomo è stato inizialmente ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Codogno, poi trasportato al Sacco, l'ospedale milanese specializzato nelle malattie infettive. "Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie", ha poi specificato Gallera in una nota diffusa della Regione in cui si annuncia per oggi una conferenza stampa in orario da definire.