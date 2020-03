Il Nord Italia ha importato il coronavirus dalla Germania: il sospetto di uno studio sui genomi

02 marzo 2020 a

a

a

E se il coronavirus l'Italia lo avesse "importato" dalla Germania? È il sospetto di Claudio Borghi, il deputato della Lega che rilancia uno studio effettuato sull'epidemiologia genomica. Gli esperti fanno notare che la prima sequenza di Covid-19 nel Nord Italia è strettamente correlata alla sequenza che fa riferimento alla Baviera lo scorso 28 gennaio. I dati non sono ancora abbastanza per dare certezze, però c'è il concreto sospetto che il virus sia arrivato dalla Germania. Dove c'era stato il primo caso di un individuo che si è infettato entrando a contatto con una persona asintomatica, proveniente da Wuhan. Questo caso potrebbe essere la fonte del virus nel Nord Italia, anche se tramite un intermediario: il contagiato tedesco o il collega cinese avrebbero passato il virus a qualcun altro che lo avrebbe poi portato in Italia.