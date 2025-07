Ufo, il progetto segreto dei governi: ecco gli obiettivi

Da quasi 80 anni ci s’interroga sugli UFO, la sigla inglese per “oggetti volanti non identificati”. Ieri, come ogni 2 luglio, è stata celebrata la “Giornata mondiale degli UFO”. Richiamo simbolico che invita governi ed esperti a proseguire le ricerche con serietà, per capire se davvero i cieli della Terra siano solcati da veicoli di civiltà esterne al nostro pianeta. La data scelta è quella del 2 luglio 1947, quando negli Stati Uniti, vicino alla base aerea di Roswell, nel deserto del Nuovo Messico, sarebbe precipitato un disco volante il cui relitto e i cui occupanti, umanoidi morti, sarebbero stati recuperati in segreto dai militari americani. Probabilmente, quella di Roswell fu una leggenda alimentata da faciloneria dei giornali dell’epoca e rinfocolata negli anni Novanta da presunte rivelazioni di sedicenti “ex-ingegneri” della base segreta dell’Area 51 come Bob Lazar.

L’ipotesi più probabile è che a Roswell fosse precipitato un pallone aerostatico, fatto passare per «pallone sonda meteorologico», in realtà un pallone-spia del segretissimo Progetto Mogul, con cui l’aviazione americana mandava nella stratosfera strumenti acustici in grado di rilevare a distanza i boati delle prime bombe atomiche sovietiche. Silenzi e depistaggi dovevano coprire il Progetto Mogul e il fatto che proprio a Roswell era dislocato l’unico stormo dell’US Air Force, il 509° Group, di bombardieri Boeing B-29 capaci di sganciare le prime atomiche americane. L’intreccio fra UFO e militari è fitto.