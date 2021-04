Coronavirus, scoperta la proteina che aggrava il Covid: "È correlata con i marcatori dell'infiammazione e la polmonite"

18 aprile 2021 a

Enrico Garaci dell'Università San Raffaele Roma, nonché emerito dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Irccs San Raffaele Roma, è uno degli autori del lavoro "Evidence of the pathogenic HERV-W envelope expression in T lymphocytes in association with the respiratory outcome of Covid-19 patiens", pubblicato sulla prestigiosa rivista EBioMedicine. «I retrovirus umani endogeni sono elementi genetici presenti nel genoma umano. La loro attivazione è associata a varie malattie quali la sclerosi multipla, il cancro e il diabete tipo 1. Nel presente lavoro viene dimostrato per la prima volta nel Covid-19 una elevata espressione della proteina dell'involucro retrovirale (HERV-W ENV) che ha un ruolo importante nell'immunopatologia di questa malattia» sostiene il professore, commentando l'importanza dei risultati ottenuti. «Viene così posto in evidenza che l'espressione della proteina (HERV-W ENV) è correlata con i marcatori dell'infiammazione e con la gravità della polmonite.

Pertanto questa proteina potrebbe assumere un valore predittivo importante per comprendere il quadro prognostico della malattia e potrebbe rappresentare un potenziale bersaglio terapeutico. Infatti l'uso di un anticorpo contro questa proteina potrebbe essere in grado di disinnescare lo stato di iper-infiammazione che sta alla base della malattia. Ci sono pertanto le condizioni per poter pensare ad una sperimentazione clinica», conclude. A firmare lo studio la coordinatrice Claudia Matteucci, insieme a Emanuela Balestrieri, Antonella Minutolo, Sandro Grelli e ai ricercatori dell'area microbiologica di Tor Vergata, in collaborazione con il prof. Massimo Andreoni (malattie infettive) e il prof. Herve Peron dell'Università di Lione (CNRS, INSERM).

