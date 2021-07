Meduse, acque troppo calde e mare italiano invaso: spunta l'esemplare tropicale, un terribile rischio

05 luglio 2021 a

In questa estate già di per se non delle più semplici, tra la pandemia che ancora non ci vuole abbandonare con la variante Delta che sempre più preoccupa e considerate le temperature elevatissime che certo non rendono sempre piacevoli le nostre villeggiature, ora piove anche un altro allarme: quello relative alle meduse, che stanno letteralmente invadendo i nostri mari. Un invasione dovuta proprio all'innalzamento delle temperature delle acque.

L'allarme, nel dettaglio, arriva da parte dei pescatori italiani, preoccupati dall'ondata crescente di meduse che hanno invaso le acque di tutti i nostri mari. Come detto, mai come quest'anno, infatti, le reti della pesca a strascico sono cariche di meduse. L'incremento della specie è dovuta alla temperatura dell'acqua che, vicino ai fondali, aumenta di circa 0,1° ogni anno.

Video su questo argomento Invasione di meduse a Trieste, colpa della pesca eccessiva

A preoccupare i bagnanti, invece, sono ovviamente le punture delle meduse, che causano irritazione, gonfiore, arrossamento e dolore. Sebbene la medusa non attacchi l'uomo, accade di venire a contatto con questa. E così è bene sapere che la puntura può diventare pericolosa in caso di contatto con una medusa di tipo tropicale, la quale possiede un veleno letale rispetto alle altre specie. Quando si viene a contatto con il tentacolo di una medusa è sempre bene sciacquare il prima possibile con acqua salata, per poi far controllare la ferita a un medico competente

