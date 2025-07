Infarto, la rivoluzione: l'impianto sottopelle che ti salva la vita

Un piccolo impianto sottopelle, grande quanto una moneta, potrebbe rappresentare una rivoluzione nella medicina d’emergenza. Sviluppato dai ricercatori del MIT, questo dispositivo non solo è in grado di contrastare tempestivamente i cali glicemici nei pazienti con diabete di tipo 1, evitando l'ipoglicemia, ma può anche essere programmato per rilasciare epinefrina, salvavita fondamentale in situazioni critiche come arresti cardiaci o shock anafilattici. Un potenziale game changer che unisce prevenzione e pronto intervento in un’unica soluzione discreta e automatizzata.

Pensato inizialmente per affrontare l’ipoglicemia — condizione in cui i livelli di zucchero nel sangue si abbassano a livelli pericolosi — il dispositivo contiene una riserva stabile di glucagone in polvere, l’ormone che innalza la glicemia. In caso di emergenza, può essere attivato automaticamente da un sensore glicemico o manualmente dal paziente, anche durante il sonno o in momenti di incoscienza. Questo rappresenta un importante passo avanti soprattutto per bambini o soggetti che non percepiscono i segnali di un’imminente crisi ipoglicemica.