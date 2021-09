Terence Tao, l'uomo più intelligente del pianeta svela l'origine del mondo: "Dio? Ecco come è nato tutto"

21 settembre 2021 a

a

a

Lui è Terence Tao, professore di matematica a Ucla di 46 anni, e ha un quoziente intellettivo di 230, più di Albert Einstein che arrivava a 160. Terry, in una intervista a il Corriere della Sera, risponde a una domanda su Dio: "Un'entità creatrice penso ci sia stata, però poi non ha avuto parte attiva nell'evoluzione". Ed è "sorprendente come la natura sia semplice a patto di non modificarne i fondamentali: se cambi, diventa complicata", osserva Tao. "La matematica è il linguaggio con cui spogli un pensiero nelle componenti centrali", prosegue il professore. "Un'eventuale razza extraterrestre non comunicherebbe a parole, ma con numeri e matrici".

"L'effetto del biennio di pandemia". Coronavirus e Alzheimer, l'allarme del luminare Rossini

Detto questo, continua Terry, "La fisica è dura... Poi non so cantare e nemmeno recitare: pensate che trovo complicato leggere un discorso che mi è stato preparato". A scuola "ho fallito un paio di esami. Uno era di fisica: tutto bene per la parte di matematica, poi mi hanno chiesto nozioni storiche e io non le avevo studiate perché secondo me non c'entravano nulla".

"Doppio salto di specie". Covid, alle origini della pandemia: si riscrive la storia

Ma perché tanti ragazzi odiano la matematica? "Perché la vedono come qualcosa di magico. E se non segui il suo linguaggio, ti capita qualcosa di brutto. Bisogna cambiare approccio, provare, sperimentare: la matematica non è da temere".

"Del tutto impreparati". La bordata di Antonella Viola, chi ha condannato l'Italia alla pandemia. E sul vaccino...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.