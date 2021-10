WhatsApp e Facebook down, salta tutto durante la maratona elettorale: panico a La7, sospetti e complotti

04 ottobre 2021 a

WhatsApp down, insieme a Instagram e Facebook. Stop all'app di messaggistica e subito su Twitter, l'unico social funzionante, decolla l'hashtag #WhatsAppdown. Si segnalano un'impennata di segnalazioni di disservizi e problemi da parte degli utenti per quanto riguarda WhatsApp e a seguire anche Instagram e Facebook. Anche Enrico Mentana, in diretta nella sua maratona elettorale , ha fatto notare la cosa: "Dico a tutti i nostri collaboratori che WhatsApp, Facebook e anche Instagram sono irraggiungibili. Per contattarci usiamo altri mezzi". Già, giornalisti nel panico: salta tutto nel bel mezzo dello spoglio.

E su Twitter ecco i commenti di alcuni giornalisti e politici. Come Myrta Merlino che scrive: "E fu così che nel bel mezzo dei risultati delle #elezioniamministrative2021 WhatsApp ci abbandonò. #whatsappdown". O come Maria Giovanna Maglie che laconica twitta: "Tutto down". O come il leghista Alberto Bagnai che posta una domanda: "Io ho WhatsApp down. Pure voi?". E gli hashtag si sprecano come: #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown che sono diventati trending topic.

Recentemente si erano avuti dei picchi di malfunzionamento per Instagram che erano stati tuttavia risolti. Nulla però di paragonabile al blackout dello scorso giugno che ha colpito mezzo web, ma comunque di un disservizio che interessa le principali piattaforme social. Al momento Facebook non ha diffuso comunicazioni ufficiali al riguardo. Malfunzionamenti di uno o due dei tre servizi controllati da Facebook non sono molto rari, mentre è molto più raro che tutti e tre smettano di funzionare contemporaneamente. L’ultima volta era stata nell’aprile del 2019, quando i tre servizi non avevano funzionato per diverse ore.

